Aggredito con un machete, il 23enne operato di nuovo: «La gamba verrà amputata». Intubato, ha perso molto sangue

di Redazione web

È tornato in sala operatoria il ragazzo di 23 anni ferito gravemente con un machete a Torino durante un'aggressione avvenuta lunedì pomeriggio alla periferia del capoluogo piemontese, nel quartiere Mirafiori. Già da ieri era emerso come per via dell'aggressione, a colpi di machete, il giovane rischiasse di perdere una gamba, rischio che sembra ormai difficile da evitare da parte dei medici, per via delle condizioni dell'arto.

L'aggressione a Torino

Il 23enne era stato aggredito mentre si trovava con la fidanzata, a bordo di un monopattino, in via Panizza, nel quartiere di Mirafiori. Gli aggressori, non ancora identificati, sono due persone che lo hanno raggiunto con uno scooter.

Come sta il 23enne

I medici dell'ospedale Cto stanno tentando di salvargli la gamba sinistra, già sub amputata sotto il ginocchio dall'arma. Dopo l'intervento di ieri le condizioni della gamba sono peggiorate e molto probabilmente, a quanto si apprende, i chirurghi dovranno amputare l'arto. Il giovane inoltre ha perso molto sangue ed è ricoverato nel reparto di di rianimazione, intubato, con prognosi riservata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 20:04

