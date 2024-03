Haiti nel terrore, bande armate di machete minacciano la capitale: 15 corpi ritrovati a Port au Prince. Cosa sta succedendo

Terrore ad Haiti. Circa quindici corpi senza vita sono stati trovati lunedì in un sobborgo di Port-au-Prince, dove i membri di bande criminali hanno compiuto attacchi fin dall'alba. È quanto riportato da un corrispondente dell'AFP. Due residenti hanno detto di averne visti una decina, senza poter dire in quali circostanze queste persone fossero state uccise. Ma sostengono che dei “banditi armati” seminano il terrore fin dall’alba a Laboule e Thomassin, due quartieri del comune di Pétion-Ville, situato alla periferia di Port-au-Prince.

Durante il fine settimana un commando armato ha saccheggiato nel porto di Port au Prince uno dei 17 container dell'Unicef che conteneva articoli essenziali per la sopravvivenza materna, neonatale e infantile. Attraverso il suo account X, il Fondo dell'Onu per l'assistenza all'infanzia ha precisato che il furto riguarda anche «attrezzature di rianimazione, nonché forniture essenziali per lo sviluppo e l'educazione della prima infanzia, e materiale per la potabilizzazione dell'acqua».

Per l'occasione l'Unicef ha ricordato che «gruppi armati hanno fatto irruzione una settimana fa nel porto principale della città, una delle ultime ancore di salvezza per l'arrivo ad Haiti dall'estero di cibo, carburante e rifornimenti di prima necessità, mentre il paese è sempre più vicino al collasso». Attualmente, sottolinea l'organizzazione, nel principale porto haitiano oltre 260 container di proprietà di organizzazioni umanitarie sono sotto il controllo dei gruppi armati.

«Privare i bambini di forniture sanitarie vitali in un paese dove il settore di assistenza medica è praticamente distrutto - ha dichiarato Bruno Maes, rappresentante dell'Unicef ad Haiti - rappresenta una violazione dei loro diritti.

Il più grande carcere di Port-au-Prince, il penitenziario nazionale, è stato incendiato nella notte, riferiscono i media locali. L'incidente avviene a poco meno di due settimane di distanza dalla fuga dalla stessa struttura di 3.597 detenuti. Dopo l'evasione del 2 marzo, il carcere è stato completamente evacuato e non ci sono più reclusi, anche se ancora non è chiaro se il rogo possa aver messo a rischio il personale penitenziario eventualmente presente sul posto.

