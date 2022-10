Ragazzini devastano la scuola elementare: danni per 350 mila euro. Sono stati tutti arrestati

di Redazione web

A metà settembre, quattro ragazzini sono entrati in una scuola elementare di Cellatica, in provincia di Brescia, devastandola. Danni pesanti, per oltre 350 mila euro, un gesto di vandalismo estremo, che ha portato i carabinieri a dare la caccia ai responsabili. I presunti vandali, giovanissimi di 14 e 16 anni, avrebbero devastato la scuola Leonardo Da Vinci, con scritte e disegni sui muri, parolacce, bestemmie, simboli fallici, una domenica notte di settembre, quando l'anno scolastico era iniziato da pochi giorni.

In seguito alla denuncia dell'istituto del bresciano, i quattro ragazzini sono stati prontamente individuati dai carabinieri, grazie alle telecamere della scuola che hanno ripreso quel raid insensato e stupido e sono stati messi davanti alle loro responsabilità. Il quartetto, infatti, non solo avrebbe imbrattato la scuola, ma non pago, avrebbe spaccato anche il mobilio, le lavagne elettroniche, appiccato un incendio agli armadietti che si è propagato nelle due biblioteche, mentre è riuscito a salvarsi solo il laboratorio di informatico, protetto dalla porta blindata.

Dopo un mese di indagini, gli inquirenti hanno disposto l'arresto dei quattro giovani, tutti minorenni, dove il più grande è un 16enne, ma sono tutti accusati di aver distrutto la scuola primaria di Cellatica. Due dei giovani vandali sono agli arresti domiciliari, mentre per i più giovani del branco è stato deciso l'affidamento in comunità.

