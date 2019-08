Lei lo rifiuta ma lui la costringe a fare sesso: 27enne ghanese denunciato per violenza sessuale

Una ragazza di 26 anni è stata violentata dopo aver respinto il ragazzo ghanese con cui si era appartata in un parcheggio a Castelfranco Veneto. Davanti al rifiuto l'uomo l'avrebbe costretta a fare sesso. Erano le 4 del mattino della notte tra sabato e domenica e nei dintorni non c'era nessuno. Il cittadino ghanese di 27 anni, operaio e residente nella zona, è stato denunciato per violenza sessuale.



I due avevano trascorso la serata insieme a bere in un locale della città, poi avevano deciso di cercare un po' di intimità e si erano rifugiati in un parcheggio per scambiarsi effusioni. Quando la ragazza ha cercato di allontanarsi, lui ha abusato di lei. La 26enne si è rivolta alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto dove sono stati effettuati i primi accertamenti del caso in merito alla presunta violenza subita.



Giovedì 8 Agosto 2019, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA