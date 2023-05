Attraversa i binari e perde qualcosa, torna e viene travolta dal treno merci: Salima muore a 20 anni

di Chiara Marinelli

Tragedia all’alba sui binari di Civitanova, a ridosso del centro. Una ventenne è morta travolta da un treno merci in corsa. Un giovane che era con lei è stato ascoltato come testimone dalla polizia. Spetterà proprio agli agenti del commissariato guidati dal dirigente Fabio Mazza, che indagano insieme alla Polfer di Ancona, chiarire con esattezza cosa sia accaduto e ricostruire le ultime ore di vita di Salima El Montassir, una ragazza di origini marocchine, residente a Trento, che lavorava a Civitanova dove ha trovato la morte.

Esplosione a Milano, un ferito: coinvolte quattro auto, «evacuata una scuola». Nube nera visibile in tutta la città

Muore in casa, lo trovano dopo 6 anni. «I vicini non si sono accorti di nulla. Il contabile in pensione era uno scheletro»

Attraversa i binari, investita dal treno muore a 20 anni

La tragedia è avvenuta ieri, all’alba, poco dopo le ore 5, nel tratto ferroviario Ancona – Pescara, all’altezza del sottopasso di via Buozzi. La giovane, che era alloggiata in una struttura alberghiera, si trovava in compagnia di un ragazzo, anche lui di origini maghrebine come lei, che era arrivato a Civitanova il giorno prima dal Nord Italia. Ad un certo punto, ma la dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione anche sulla base dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in questione, la ventenne avrebbe scavalcato la recinzione che separa la tratta ferroviaria per andare a recuperare qualcosa che le sarebbe rimasto tra i binari.

LA RICOSTRUZIONE

Stando alla prima ricostruzione dei fatto i due erano insieme e si aggiravano per la zona del centro e in via Buozzi. Pare che avessero già attraversato i binari per non dover fare il giro lungo, ma ad un certo punto lei avrebbe perso qualcosa. Così sarebbe tornata indietro per recuperarlo mentre lui l’avrebbe aspettata al di là della recinzione. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Al momento la salma della giovane si trova all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta. Non è escluso che sia effettuata l’autopsia sul cadavere e non è stato dato il via libera per i funerali. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per consentire alla polizia scientifica di svolgere tutti gli accertamenti sul luogo della tragedia. Treni in ritardo lungo la tratta adriatica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA