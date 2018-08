Raganello, in centinaia piangono Antonio e Paola ai funerali a Qualiano, la figlia Chiara ancora gravissima

Centinaia di persone hanno gremito la chiesa di Maria Santissima Immacolata, a Qualiano (Napoli), per l'ultimo saluto ad Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i due coniugi morti insieme ad altre otto persone nella tragedia del torrente Raganello. A celebrare le esequie è stato il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, che ha ricordato come ora l'intera comunità debba stringersi intorno alle due figlie della coppia, una delle quali ricoverata in gravi condizioni nel policlinico Gemelli di Roma dopo essere stata travolta dalla piena.In occasione delle esequie il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, ha proclamato il lutto cittadino. Al rito ha partecipato anche il vicesindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice.