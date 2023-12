Salerno, prete fugge con una parrocchiana. «Vado in missione in Africa per qualche giorno» e abbandona la chiesa. Sospese tutte le attività

di Daniele Molteni

Un prete per amore abbandona l'abito talare e fugge con una parrocchiana. È successo in un paese della Piana del Sele, fertile pianura nel sud della Campania in provincia di Salerno. Qui un giovane parroco di Eboli si è innamorato di una donna del luogoo originaria di Battipaglia e con lei è scappato spogliandosi dell'abito di sacerdote. I fedeli credevano che il prete ebolitano fosse in missione in Africa: in realtà era scomparso con la donna. La notizia è arrivata alla Curia arcivescovile che ha affidato a un altro religioso la chiesa del paese dell’Alto Sele. La fuga d’amore è stata comunque improvvisa, al punto che sono state sospese tutte le attività parrocchiali nella sua ormai ex chiesa in attesa dell'insediamento del sostituto. La notizia è stata riportata dal quotidiano "La Città".

Sconcerto tra gli anziani della comunità locale

La comunità locale nel frattempo si è divisa tra chi da tempo sospettava e tra chi è rimasto sorpreso dal ritrovarsi la chiesa vuota dall'oggi al domani. Sconcerto specie tra gli anziani che dipendevano dai rituali quotidiani e che sostenevano l'impegno del sacerdote.

«Vado in missione in Africa»

Aveva detto che la parrocchia, di un paesino dell’Alto Sele in provincia di Salerno, sarebbe rimasta chiusa per qualche giorno. «Vado in missione in un piccolo villaggio dell'Africa». E i suoi parrocchiani erano orgogliosi del nuovo impegno del loro sacerdote Ma la verità poi venuta a galla è tutt’altra.

Messe e liturgie sono state sospese

Nel frattempo, nonostante il periodo intenso di celebrazioni, messe e liturgie erano state sospese. Fino a quando la notizia della fuga d’amore non è arrivata anche nei corridoi della Curia arcivescovile di Salerno. Avallata non solo dalla scomparsa del prete, ma anche dalla “testimonianza” di alcuni fedeli che in sagrestia avevano notato atteggiamenti troppo confidenziali tra i due amanti. Intanto la Curia ha subito inviato un nuovo sacerdote per guidare la parrocchia.

Domenica 10 Dicembre 2023

