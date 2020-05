Esplosione alla centrale elettrica nella notte, fiamme e blackout: residenti svegliati dal boato

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 09:15

Paura nella notte a Pozzuoli dove un vasto incendio è divampato all’interno della centrale dell’Enel di, nei pressi del Comprensorio Olivetti. Poco dopo la mezzanotte le fiamme hanno avvolto un trasformatore e un'unità regolatrice.L’incendio è stato accompagnato da una forte esplosione e da un blackout elettrico che ha interessato gran parte della città di Pozzuoli. Paura tra i residenti svegliati dal forte boato. Le fiamme e una densa nube di fumo nero erano visibili a centinaia di metri di distanza.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e i tecnici dell’Enel. L’incendio è andato avanti per tutta la notte nonostante i numerosi interventi per domare le fimme che hanno interessato, in particolare, un trasformatore collegato a serbatoi d'olio.Un episodio analogo era avvenuto il 18 aprile del 2019: anche in quell’occasione un vasto incendio scoppiò all’interno dell’area dove sorge la cabina primaria dell’Enel.