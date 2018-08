Crollo del ponte Morandi, da Emma Marrone a Antonella Clerici. I messaggi delle star: «Disastro immane. Preghiamo per voi»

Genova uno strazio.

🙏🏼 — Emma Marrone (@MarroneEmma) 14 agosto 2018

Un disastro immane #genova Un post condiviso da @ antoclerici in data: Ago 14, 2018 at 4:32 PDT

L’Italia e #Genova si trovano in queste ore ad affrontare una grande tragedia. Desideriamo esprimere agli abitanti del capoluogo ligure e alle persone coinvolte dal crollo del #PonteMorandi la nostra vicinanza. A tutti loro va il nostro pensiero #FCIM — Inter (@Inter) 14 agosto 2018

⚫ Seguimos con angustia las noticias del desplome de un viaducto en la ciudad italiana de Génova. Todo nuestro apoyo a las víctimas y a sus familiares. — PODEMOS (@ahorapodemos) 14 agosto 2018

Gente comune e personaggi del mondo dello spettacolo a fianco die delle vittime deldel, sulla A10. I messaggi di cordoglio social sono arrivati tanto dai personaggi noti della tv, quanto da quello dello sport: “Uno strazio” scrive Emma Marrone su twitter, “Un disastro immane” aggiunge Antonella Clerici dal suo account Instagram.“Crollo ponte #Morandi a # Genova: la Protezione Civile ha istituito il numero verde 800.640.771 per informazioni e notizie” informa Simona Ventura.“Senza parole” sottolinea sul social la Sampdoria vicino al simbolo delle mani giunte in preghiera.“L'Italia e #Genova - aggiunge l'Inter - si trovano in queste ore ad affrontare una grande tragedia. Desideriamo esprimere agli abitanti del capoluogo ligure e alle persone coinvolte dal crollo del #PonteMorandi la nostra vicinanza. A tutti loro va il nostro pensiero”.Dalla Spagna, un tweet di solidarietà dal movimento Podemos: “seguiamo con angoscia le notizie del crollo del viadotto nella città italiana di Genova. Tutto il nostro appoggio alle vittime e ai loro familiari”