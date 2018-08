di Sara Menafra





Nuovo allarme aper il moncone est del viadottoancora in piedi. Questa mattina gli operai e i Vigili del fuoco che erano in zona hanno dovuto interrompere le operazioni per i forti scricchiolii. La situazione si starebbe degradando velocemente tanto che l’intera zona è stata isolata per il pericolo crolli.Il moncone è «pericolante» e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.