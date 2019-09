Va in moto con l'amico, morto nello schianto in curva un poliziotto di 34 anni

Sabato 28 Settembre 2019, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico scontro frontale nel pomeriggio di oggi: un poliziotto 34anni di(Taranto) è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che da Turi porta a Gioia del Colle, in provincia di Bari, a circa due chilometri dal centro abitato.La vittima a quanto si è appreso viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata con un amico: nell'abbordare una curva la moto si sarebbe scontrata frontalmente con una station wagon, proveniente dalla corsia opposta e a bordo della quale c'erano 4 donne.I due occupanti della moto erano sulla strada per tornare a Castellaneta. Il conducente della moto è morto sul colpo, mentre l'amico è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia stradale e i Carabinieri di Turi per accertare le cause dell'incidente.