Un anno di polizia: meno rapine e furti, crescono i crimini sessuali

Meno rapine ma più stupri. Diminuiscono gli omicidi ma aumentano le violenze sui minori. Sono i dati presentati dalla polizia di Stato nel giorno delle celebrazioni per il suo 167° compleanno. Nel 2018 i quasi centomila agenti hanno ricevuto 7,6 milioni di chiamate, oltre 21mila ogni giorno. Sono stati controllati oltre 4 milioni di persone e 5 milioni di veicoli. I poliziotti hanno effettuato 16.156 arresti e 67.096 denunce; per i controlli antiterrorismo sono stati arrestati 957 sospettati e 126 sono stati espulsi per motivi di sicurezza (mentre le espulsioni totali hanno superato quota settemila). Sono 24 infine i presunti jihadisti che sono finiti dietro le sbarre.



ABUSI SUI MINORI

Crescono le violenze sessuali, passate dalle 1.877 del 2017 alle 2032 del 2018. Nell'analisi dei dati dell'anno 2018, crescono le denunce per violenza sessuale su minori di 14 anni, salite da 234 a 258. Le denunce per atti sessuali con minori sono passate da 157 a 216.



OMICIDI IN CALO

Gli omicidi volontari, rispetto al 2017, sono calati: si è passati da 105 ad 89. In flebile diminuzione anche le rapine - da 11.727 a 11.133 - e i furti: nel 2017 ne furono compiuti 314.508, mentre lo scorso anno ne sono stati messi a segno 295.350.



CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Sono 1293 i soggetti finiti in manette per il 416 Bis, l'articolo del codice penale che riguarda l'associazione di tipo mafioso. I patrimoni sequestrati ai clan ammontano a circa 150 milioni. Per quanto riguarda i criminali latitanti, sono stati 15 quelli rintracciati (8 dei quali erano fuggiti all'estero): di questi due erano stati inseriti nell'elenco di massima pericolosità. Complessivamente la polizia ha arrestato 5173 persone, di cui 990 stranieri, in prevalenza albanesi (214), marocchini (171) e romeni (88).



DUE MILIONI DI MULTE

Gli agenti delle volanti hanno contestato 1.939.424 infrazioni al codice della strada. Sono stati effettuati 1.297.382 alcol test ai conducenti: 52.547 le patenti ritirate. Oltre mezzo milione (524.248) le violazioni per eccesso di velocità, 98.459 quelle per guida senza cintura di sicurezza e 17.768 quelle per guida in stato di ebbrezza. Sono state infine 788 le morti in 672 incidenti.



