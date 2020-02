Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Febbraio 2020, 20:43

Incidente e lieto fine oggi a San Zenone degli Ezzelini (fra Treviso e Vicenza): in fase di atterraggio un pilota 70enne si è schiantato con il suo velivolo e ha riportato solo un trauma cranico e una frattura caviglia.Non è in pericolo di vita e potrà raccontare la sua disavventura.Doveva atterrare prima ma sarebbe andato in stallo: è stato poi medicato e ricoverato a Montebelluna.