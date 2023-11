Carbonizzato in auto, il giallo del prof Pietro Caprio scomparso da due giorni. Del corpo resta solo una mascella

di Redazione web

Sarebbero di Pietro Caprio i resti carbonizzati trovati in un'auto data alle fiamme e ritrovata sabato mattina a Baia Domizia (Caserta). La vettura, una Dacia Duster, è intestata alla mamma 80enne dell'insegnante di Educazione fisica in un istituto di Minturno (Latina), e dell'uomo si erano perse le tracce venerdì sera, anche se non era stata fatta alcuna denuncia di scomparsa.

Carbonizzato in auto

A dare la certezza che i resti - solo la mascella è rimasta intatta, come scrive il Mattino - sarà ora l'autopsia con esame del Dna disposta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere che verrà effettuata all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta. L'ipotesi al momento è che l'uomo fosse già morto quando l'auto è stata data alle fiamme, ma non si esclude che possa essere stato appiccato il fuoco mentre il 58enne era ancora semicosciente.

Chi è Pietro Caprio

Le indagini ora vertono a capire se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA