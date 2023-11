Costringe la fidanzata 18enne a prostituirsi: «Ci servono i soldi per sposarci»

Come tutto è inziato

Una storia d'amore si è trasformata in un incubo. Una 20enne di, all'età di poco meno di, è stata indotta alla prostituzione da un uomo con cui si sarebbe dovuta sposare. I due si sono incontrati nel 2021 e poi si sono. Una storia d'amore che sembra andare a gonfie vele finché lui non chiede alla propria compagna di inziare un «percorso di vita» insieme. Per farlo, però, servono i soldi. E qui iniziano i problemi perché la donna sarà sfruttata dall'ex compagno per mettere su un vero e proprio bussiness.

Nell’agosto del 2021, i due si incontrano in occasione di una festa tenutasi in un ristorante dove lui, uno studente universitario di 28 anni, lavorava occasionalmente. Iniziano una relazione e lui prospetta un futuro insieme a lei. Il 28enne comincia a portarla in giro con la sua auto di grossa cilindrata ma poi arriva la richiesta di denaro e la giovane donna viene convinta a prostituirsi per finanziare il loro matrimonio.

Una promessa tradita che segna l’inizio di un inferno personale.