Esce in acquascooter con la compagna e la figlia di lei. Tre morti: mamma e bimba erano abbracciate in mare

Gli inquirenti hanno poi accertato che la bimba, contrariamente alle prime informazioni, non era figlia di Iacobucci. Sotto choc la famiglia del 32enne, che gestiva insieme al fratello alcuni supermercati in provincia di Latina, in particolare a Scauri e Minturno.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo era uscito inizialmente da solo, ma poco dopo era andato a prendere in un lido di Mondragone anche la cubana 31enne Digne Cappe e la figlia di quattro anni (e non di due come riferito in precedenza dagli inquirenti), i cui cadaveri sono stati ritrovati oggi in mare a largo di Terracina. Iacobucci e la cubana, è emerso, avevano una relazione, sebbene non convivessero; la donna viveva con la figlia a Mondragone, e qui lavorava in un supermercato.