Pier Silvio Berlusconi, l'ex maggiordomo gli fa causa: «Troppi straordinari non pagati durante il lockdown nella villa di Paraggi»

Lucio Canba di professione fa (faceva?) il maggiordomo in lussose dimore, come villa Bonomi Biolchini, il castello di Paraggi nel comune di Santa Margherita, località chic della Liguria. Lì ha lavorato per Pier Silvio Berlusconi e per la sua compagna Silvia Toffanin. Adesso, che è vicino alla pensione, ha denunciato in tribunale - secondo quanto riportato dalla Stampa - il suo ex datore di lavoro.

Il lavoro svolto durante il Covid è l'oggetto del contendere

Canba ha puntato il dito contro Pier Silvio Berlusconi, patron di Mediaset. L’oggetto del contendere è il lavoro svolto durante il lockdown per Covid-19, un periodo in cui con le famiglie a casa le incombenze sono aumentate. Camba chiede il pagamento degli straordinari che a suo dire sono stati svolti per accudire la famiglia di Pier Silvio, che comprende i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Ieri la prima udienza in tribunale a Genova

La prima udienza della causa civile, scrive il quotidiano torinese, si è tenuta ieri in tribunale a Genova e il giudice ha rinviato esortando le parti a trovare un accordo.

