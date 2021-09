Piemonte, Cirio fa vaccinare la figlia (e posta la foto). Insulti dai no-vax: «Non toccate i bambini»

Anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio, dopo la sindaca di Torino Chiara Appendino, fa i conti con i no-vax e con gli insulti sui social. Cirio ha postato sulla sua pagina Facebook la foto insieme alla figlia più piccola, appena vaccinata: «E con la piccola Carolina, anche la famiglia Cirio è vaccinata al completo», scrive il presidente della Regione Piemonte nel suo post a corredo della foto.

«Capisco bene i dubbi e le paure di un genitore. Ma la preoccupazione più grande di ogni mamma e di ogni papà è quella di proteggere. E il vaccino è uno scudo che ci aiuta a difendere le persone che amiamo di più nella vita», aggiunge Cirio che torna a riaffermare l'importanza della campagna vaccinale contro il Covid. Ma tra i commenti si sprecano gli attacchi da parte degli scettici del vaccino, o dei no-vax che dir si voglia, come già avvenuto sotto il post della sindaca Appendino che invitava le mamme in attesa a vaccinarsi per proteggere anche i nascituri.

«La paura si vince con la fiducia - afferma Cirio nel post -. Quella nella scienza, una risorsa straordinaria che donne e uomini illuminati e tenaci alimentano ogni giorno. Per il bene di tutti noi». Ma sotto il post, accanto a chi lo ringrazia per l'esempio e fa i complimenti anche alla figlia, sono numerosi gli utenti Facebook che scrivono frasi come «i bambini non si toccano» o arrivano addirittura a mettere in dubbio la veridicità della fotografia e dell'avvenuta vaccinazione.

«Non ci credo manco se mi dai un milione di euro…», scrive un’utente. «Auguri per i suoi figli ‘vaccinati’… a proposito di ‘protezione’, che Dio gliela mandi buona!», allude un’altra. «Perché fate la foto quando vi vaccinate - insiste un’altra donna - Non è una dimostrazione del vaccino, potrebbe essere un falso, come tante altre foto di personaggi famosi. Non crederò mai che voi vi vaccinate, anche se vi fareste la foto con l’ago dentro alla pelle, perché dentro alla punturina potrebbe esserci acqua fisiologica».

