Picchia l'ex fidanzata e aggredisce i carabinieri, giovane arrestato

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti nei pressi del centro "Morbella" a Latina dove il giovane aveva malmenato l'ex fidanzata. Subito dopo si era allontanato a piedi ma era stato raggiunto dai militari del nucleo operativo e radiomobile, ai quali aveva fornito generalità false prima di darsi alla fuga.A quel punto i carabinieri lo bloccavano dopo un breve inseguimento e nasceva una colluttazione. Alla fine il ragazzo veniva fermato ed è trattenuto nelle camere di sicurezza del comando proviciale di Latina in attesa del processo per direttissima.La ragazza, colpita ripetutamente al volto e al torace, è stata trattenuta in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, uno dei carabinieri rimasto ferito nella colluttazione ne avrà per dieci giorni.