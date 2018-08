Sorpresa a piazza San Marco: dal cantiere spuntano due scheletri millenari

Sono rimasti sotto Piazza San Marco per qualcosa come mille anni, più o meno, finché i lavori attorno alla Basilica, avviati per la messa in sicurezza dall’acqua alta, non li hanno riportati alla luce: due scheletri, risalenti al periodo medioevale, pare si tratti di un uomo e di una donna, sepolti assieme. Un ritrovamento storico eccezionale, quello di pochi giorni fa, che ha lasciato a bocca aperta gli operai e li ha costretti a fermarsi per permettere i rilievi della Soprintendenza.

Mercoledì 1 Agosto 2018