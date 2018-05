Uccide a coltellate la moglie in casa davanti al figlio di 17 anni

Ha ucciso la moglie in casa, con tre coltellate alla gola, davanti al figlio di 17 anni. Si è poi dato alla fuga, ma si è costituito poco dopo. È accaduto oggi pomeriggio a Piacenza.



Trentino, impossibile ricordare la ragazza vittima di femminicidio: il sindaco si dimette



Erano da poco passate le 16 quando la donna è stata uccisa nella cucina della loro abitazione, situata in viale Dante, a poca distanza dal centro storico. Circa un'ora dopo, il marito omicida si è presentato spontaneamente in una caserma dei cararbinieri.



Il figlio, che aveva allertato la polizia dopo l'omicidio, al momento si trova in Questura per rendere testimonianza dell'episodio. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, entrambi i coniugi sarebbero di origini albanesi.





Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..