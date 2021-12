Photoansa 2021, i fatti dall'Italia e dal mondo raccontati in 365 scatti

Dall’Italia campione d’Europa al premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, all'arrivo di Mario Draghi al governo, passando per l’oro di Jacobs e i successi azzurri alle Olimpiadi fino al boom delle vaccinazioni. Sono alcuni degli eventi e dei protagonisti del Photoansa2021 il tradizionale libro fotografico dell’Ansa, presentato oggi al museo Maxxi di Roma, che racconta la grande cronaca italiana e internazionale con 365 scatti in Italia e nel mondo dai suoi reporter. Ospiti dell’evento - intervistati dal direttore dell’agenzia Luigi Contu insieme ai giornalisti Maria Emilia Bonaccorso, Tiziana Torrisi e Piercarlo Presutti - il vincitore della finale olimpica dei 100 metri Marcel Jacobs, le medagliate paralimpiche Ambra Sabatini e Monica Contraffatto, il ct della nazionale Roberto Mancini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la direttrice del laboratorio di virologia dell’ospedale Spallanzani di Roma Anna Rosa Garbuglia e il premio Nobel Giorgio Parisi.

«In questa edizione – ha detto il presidente dell’Ansa Giulio Anselmi – le foto dei malati nei letti di terapia intensiva sono state sostituite dalle file per vaccinarsi. Nel 2020 il libro era stato la monografia del drammatico spaesamento di una nazione e di un pianeta ammalati è tornato a rappresentare la complessità e la molteplicità della vita». Contu ha ricordato il ruolo decisivo dell’informazione dall’Ansa in questi anni di pandemia: «Non ci siamo fermati mai – ha detto – cercando di dare al sistema dell’informazione e all’opinione pubblica una informazione corretta e sempre verificata». «L’anno che si sta per chiudersi - ha detto l’amministratore delegato dell’Ansa Stefano De Alessandri - ha portato la conferma del risultato economico positivo, pur in presenza di importanti investimenti sull’innovazione di prodotto e di processo; allo stesso tempo è stato contraddistinto dall’ ulteriore consolidamento dei grandi valori che hanno da sempre caratterizzato l’Ansa come l’affidabilità e la copertura capillare del territorio in Italia e all’estero».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 17:32

