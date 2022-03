Rapinano ufficio postale e minacciano con la pistola dipendenti e clienti. Ferito il vicedirettore che ha fermato i banditi

Paura a Perugia. Almeno tre banditi sono stati gli autori di una rapina all'ufficio postale di Ponte Pattoli alla periferia di Perugia. Intorno alle 11 i tre, vestiti con abiti scuri e travisati con occhiali, mascherine e cappelli, si sono introdotti all'interno dell'ufficio postale di Ponte Pattoli e minacciando i dipendenti con una pistola si sono fatti consegnare circa 1.500 euro contenuti all'interno dei cassetti.

Uno dei tre ha percosso il vice direttore per farsi consegnare i soldi contenuti nella cassaforte temporizzata. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine in quanto i malviventi, accortisi che era scattato l'allarme, si sono dati immediatamente alla fuga. Uscendo dai locali delle Poste, uno dei tre ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio, per poi allontanarsi, assieme ai complici, facendo perdere le loro tracce. Nessuna altra persona ha riportato lesioni. Il bossolo è stato repertato e posto sotto sequestro. Le Indagini in corso sono a cura della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia e della Stazione di Ponte Pattoli, coordinate fin dalle prime battute dall'Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 15:42

