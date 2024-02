Bambina autistica perde il suo peluche, l'appello di Chi l'ha visto? per ritrovarlo: «Da quando è sparito non fa che piangere» Il tenero annuncio di scomparsa pubblicato dal programma di Federica Sciarelli sui social per aiutare una mamma di Settimo Torinese a far tornare il sorriso alla figlia







di Redazione web Un insolito annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Chi l'ha visto?, il programma di Rai3 che si occupa dei casi di scomparsa. A essere svanito nel nulla, stavolta, non è una persona. L'appello condiviso dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli è rivolto a quanti possano aver visto il pupazzo di una bambina autistica, e riporta le parole della mamma. Il pupazzo scomparso

«Avete trovato un pupazzo identico a questo, solo più vissuto e malandato? Significa molto per mia figlia autistica». La richiesta di aiuto di una mamma dalle Gescal di Settimo Torinese. «Da quando è sparito non fa altro che piangere, ha passato tutte le sue avventure con lui. Può essere caduto quattro giorni fa dal balcone per sbaglio. Se qualcuno lo ha trovato o sa qualcosa, chiedo gentilmente di mettersi in contatto». L'annuncio in un giorno ha raccolto quasi tremila condivisioni e centinaia di messaggi d'affetto per la mamma e sua figlia. Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 11:04

