Allarme nelle strade, 108 pedoni morti da inizio anno: Lazio maglia nera per decessi davanti a Lombardia ed Emilia-Romagna

Allarme nelle strade. Il numero di pedoni investiti cresce sempre di più. Secondo i dati aggiornati e resi noti dall'Osservatorio Asaps-Sapidata dell'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale, solo nel primo trimestre del 2024 sono 108 i pedoni travolti e uccisi sulle strade italiane, solo questa settimana sono 8 i decessi.



Il Lazio, con 14 decessi, è la regione che ha registrato il maggior numero di vittime, seguito dalla Lombardia con 13 e dall'Emilia-Romagna con 12. Sono stati effettuati numerosi investimenti sulle strisce pedonali, dove la mancata precedenza ai pedoni comporta la decurtazione di ben 8 punti dalla patente.

Numero di decessi nelle regioni

Nel 2023 l'Osservatorio ASAPS-Sapidata aveva conteggiato ben 440 morti sulle strade italiane.

Nel nuovo anno sono già 108 i decessi, con 80 maschi e 28 donne, di cui 63 avevano più di 65 anni. Si segnala una diminuzione del 10% rispetto ai 120 i pedoni morti nei primi 3 mesi del 2023.

Otto i pedoni morti nell'ultima settimana. Lazio al primo posto tra le Regioni con il maggior numero di decessi in Italia.



Le regioni con il maggior numero di decessi sono:



LAZIO: 14

LOMBARDIA: 13

EMILIA ROMAGNA: 12

SICILIA: 11

CAMPANIA: 9

PIEMONTE: 8

TOSCANA: 8

VENETO: 7

ABRUZZO: 4

LIGURIA: 4

PUGLIA: 4

UMBRIA: 4



Moltissimi gli investimenti avvenuti sulle strisce pedonali, dove la mancata precedenza ai pedoni comporta la decurtazione di ben 8 punti dalla patente.



Come fa notare Asaps: «è importante ricordare che con l'approvazione della minisospensione della patente alla Camera dei Deputati in prima lettura la scorsa settimana, sarà applicato il ritiro immediato della patente per 7 giorni per chi ha meno di 20 punti sulla patente o per 15 giorni se con meno di 10 punti».



