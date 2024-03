Due anziani travolti e uccisi a Colli Aniene e al Tuscolano

di Mario Antoni

Continua la strage dei pedoni sulle strade della Capitale. Sebbene la statistica, dei primi tre mesi dell'anno indichi un drastico calo della mortalità stradale nel comune di Roma, ieri mattina due pedoni sono stati falciati e uccisi in due incidenti, avvenuto uno a Colli Aniene, nella zona della Tiburtina, e l'altro al Tuscolano. Il secondo decesso è avvenuto qualche ora dopo il trasporto in ospedale. Il primo incidente mortale è avvenuto intorno alle 11.45 in viale Sacco e Vanzetti 150, dove una Bmw, condotta da un italiano di 58 anni, ha investito un pedone, di 81 anni, Antonio Girardo, che è deceduto immediatamente dopo l'investimento. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo, che si è fermato dopo lo schianto, è stato portato all'ospedale Sandro Pertini per il narcotest e l'etilometro. L'automobile è stata sequestrata per gli accertamenti.

Nemmeno un'ora più tardi, un altro mortale è avvenuto in viale Spartaco, all’incrocio con Via Cestio Gallo, la Tuscolano. Qui sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della municipale. Secondo la ricostruzione, una Chevrolet Matiz, con alla guida un uomo di 38enne, ha investito un pedone, Benito Molinaro, di 89 anni, che è stato trasportato presso il Policlinico Umberto I, in gravissime condizioni. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, l'anziano è morto qualche ora dopo. Il cinquantottenne alla guida dell'auto è stato condotto al Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti tossicologici e alcolemici, e il veicolo è stato sequestrato. Lo scorso anno tra le 126 vittime della strada nella Capitale, la categoria dei pedoni, utente debole della strada, ha registrato 73 morti solo a Roma, un sesto del totale in Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 06:00