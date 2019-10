Investita e schiacciata dal furgone che ha appena parcheggiato: grave una donna

Lunedì 7 Ottobre 2019, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile incidente oggi pomeriggio in via: una donna è rimasta investita dal furgone in sosta su una strada in pendenza. Ecco la dinamica: la donna ha parcheggiato il furgone, ma a causa della pendenza del terreno il veicolo si è mosso e l'ha invistita. La vittima è rimasta così incastrata sotto il mezzo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla. La donna è gravemente ferita. Sul posto sono immediatamente iintervenuti i vigili del fuoco Montebelluna, il 118 e le forze dell'ordine.