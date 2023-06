Passaporto da rinnovare: «Primo appuntamento ad aprile 2024. Non potrò incontrare mia madre che non vedo da 3 anni»

di Redazione web

Rinnovo del passaporto? Tra un anno. Questa la disavventura di una cittadina austriaca, residente a Mira (Venezia) che, nel tentativo di rinnovare il passaporto del marito, si è sentita rispondere che il suo appuntamento era fissato per aprile 2024. «Ci siamo recati in questura con la marca da bollo per avviare le pratiche di rinnovo e ci siamo sentiti rispondere che ci eravamo recati lì per niente e che il prossimo appuntamento utile per il rinnovo sarebbe stato ad aprile 2024», spiega la signora.

Polemiche sulla lentezza dei rinnovi passaporto

Continuano, dunque, le polemiche relative alla lentezza con cui vengono rilasciati i passaporti soprattutto quando si tratta di rinnovi. Tempi d'attesa lunghissimi, specialmente nelle grandi città del nord Italia, probabilmente a causa di un ampio volume di viaggi business che, accompagnata dal nuovo slancio nel mondo dei viaggi post pandemia, ha fatto impennare le richieste. A lanciare il primo allarme sul disservizio erano state le associazioni di categoria, che attribuivano proprio ai lunghi tempi necessari per il rilascio del documento tante cancellazioni di vacanze o viaggi di lavoro già prenotati, creando non pochi disagi non solo per i viaggiatori ma anche per albergatori e addetti del settore.

«Mi sono trasferita in Italia e ho dovuto attendere oltre un anno per potermi sposare, e atteso a lungo anche la tessera sanitaria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA