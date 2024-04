Bimbo di tre anni si allontana da casa in triciclo: era scalzo e in pannolino. Salvato dai carabinieri, lo zio non si era accorto di nulla

di Redazione web

Scalzo, in canotta bianca, pannolino e ciuccio, in sella al suo triciclo vagava per le strade del paese. Un bimbo di tre anni si è allontanato da casa dello zio e si è perso, ma fortunatamente è statao avvistato e portato in salvo dai carabinieri. Una disavventura a lieto fino, per fortuna.

Il piccolo si è allontanato da casa nel tardo pomeriggio di martedì 9 aprile ed è stato avvistato fra le strade di una frazione del comune di Felino, in provincia di Parma, da un passante che ha avvisato il 112. Una pattuglia della stazione carabinieri di Collecchio è immediatamente intervenuta e ha individuato il bambino che correva il rischio concreto di essere investito da un’auto.

Dopo averlo avvicinato e tranquillizzato, i carabinieri lo hanno riconosciuto, in quanto il capo pattuglia, conoscitore della zona lo aveva visto altre volte in compagnia dei suoi genitori e quindi lo accompagnava presso la sua abitazione.

Il piccolo era stato affidato alle cure dello zio dalla mamma, andata al lavoro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA