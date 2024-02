Parcheggia l'auto all'ospedale nel posto dei Vigili del Fuoco usando un pass per invalidi intestato a un'anziana morta: donna romena nei guai

di Redazione web

Una cittadina romena è nei guai per aver parcheggiato l'auto nel posteggio riservato ai vigili del fuoco nel cortile interno dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, senza però averne diritto. Non solo. La donna utilizzava infatti un tagliando per invalidi intestato a una signora morta. È stata segnalata alla Polstrada di Cuneo dagli addetti alla sicurezza.

Per la donna c'è stata una sanzione di duemila euro e il sequestro della auto, una Bmw x1 che - come riporta La Stampa - risultava in stato di fermo amministrativo e con altre irregolarità. La vicenda è avvenuta mercoledì 14 febbraio.

