Choc a Pagani, mamma trova la figlia morta nel letto e si uccide lanciandosi dal terzo piano

Choc a, in provincia di Salerno. Lanel letto della sua stanza e si uccide lanciandosi dal balcone del terzo piano. È accaduto in via Malet. Lesono unae. Gli investigatori ipotizzano che si tratti di unStando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, la madre dopo aver trovato la figlia senza vita, si è lanciata nel vuoto.«La famiglia - spiega il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, tra i primi a raggiungere il luogo della tragedia - era già seguita dai servizi sociali del Comune e la ragazza anche dal centro di salute mentale. Erano persone perbene, quanto accaduto ci lascia sgomenti. È una tragedia che addolora l'intera città di Pagani».