Padre coraggioso, perquisisce il figlio e trova la marijuana nelle mutande: denunciato ai carabinieri

Da qualche tempo suo figlio non era più lo stesso. Il 14enne da un po' di tempo dava la sensazione al padre che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. E così prima che il giovane uscisse per festeggiare la serata di Halloween, l'uomo ha deciso di perquisirlo e nelle mutande ha fatto la dolorosa scoperta. Il figlio aveva con sé 20 grammi di marijuana e senza pensarci due volte lo ha denunciato ai carabinieri.

La storia

La vicenda è avvenuta a Chieti, dove il giovane frequenta un istituto superiore. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la sera di Halloween, prima che il giovane uscisse, il genitore, a seguito dell’ennesima discussione, ha deciso di compiere la perquisizione e nelle mutande gli ha trovato venti grammi di marijuana già divisa in dosi, pronta per essere consumata e spacciata. E così insieme alla madre del ragazzo, padre e figlio hanno raggiunto la stazione dei carabinieri di Chieti ed hanno denunciato il fatto, le circostanze nelle quali è stato trovato lo stupefacente ed hanno consegnato la droga ai militari che l'hanno sequestrata.

La denuncia

Per il giovanissimo pusher è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo ha poi raccontato la vicenda, perché vuole in tutti i modi salvare il figlio: «Voglio salvare mio figlio, voglio che cambi, sto facendo questo a fin di bene per cercare di salvarlo dalla spirale della droga» ha confessato. Un figlio che sembra aver capito la lezione e che si dice pentito per quanto accaduto e, soprattutto, pronto a cambiare vita.

