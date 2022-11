Mucche al pascolo attaccano famiglia in gita: il padre trascinato a terra e calpestato

Branco di mucche allo stato brado attacca una famiglia in gita sulla cima del monte Grappa. Tantissima paura per una mamma, un papà e tre figli minorenni della coppia, tutti residenti in provincia di Venezia: la famiglia è stata letteralmente aggredita dagli animali. Ad avere la peggio il padre che è stato accerchiato dai bovini che alla fine lo hanno buttato a terra, calpestandolo in varie parti del corpo e trascinandolo per qualche metro.

Per fortuna l'uomo è riuscito a ripararsi in una buca carsica è poi riuscito a raggiungere, assieme ai congiunti, caserma Milano, sede dell'esercito di istanza al sacrario militare di cima Grappa. Da li i cinque malcapitati hanno dato allarme. Il padre ha riportato contusioni multiple ed è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco.

Da Crespano sono partiti un medico e un infermiere a bordo di un mezzo da montagna e hanno raggiunto la cima per prestare i primi soccorsi. In supporto è arrivata l'ambulanza di Crespano impegnata in un altro intervento e dirottata verso la cima del monte. In allarme anche l'elisoccorso di Treviso, nonostante meteo avverso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 18:02

