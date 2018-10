Stanotte torna l'ora solare: ricordatevi di spostare le lancette dell'orologio, ecco quando

Sabato 27 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stanotte le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora. Torna infatti l'mentre quella legale tornerà il 31 marzo 2019.L'ora solare entrerà in vigore nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre.Alle 3 in punto le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora indietro, ovvero alle 2.No, nella notte fra il 27 e il 28 dormiremo un'ora in più.L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2019, il 31 quando farà spazio al ritorno dell'ora legaleNei giorni scosrsi si è parlato molto dell'idea al vaglio della Commissione Europea. Ovvero quella di abbandonare questo sistema generale e lasciare la possibilità a ogni singolo di scegliere quale ora adottare. E' stato il presidente Jean-Claude Juncker ad avanzare questa proposta che, se accettata, potrebbe sconvolgere radicalmente le nostre abitudini.