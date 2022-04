Nuda in auto con la figlia di 8 anni, donna sotto choc: «Non so perché mi trovo qui»

«Non so perché mi trovo in questo posto, non so dove sono. Mi aiuti, chiami qualcuno». Nuda in un'auto insieme a sua figlia di 8 anni, la donna ritrovata tra domenica e lunedì ha chiesto così aiuto, disperata e sotto choc. Di lì, passava Roberto Tuzzolino, di Fucecchio (Pisa), guardia privata della Securitas Metronotte San Giorgio di Vicopisano che, intorno all’una di notte ha scoperto la mamma in stato confusionale insieme alla figlia, nella Darsena Pisana.

Leggi anche > Salmonella nell'acqua, l'Ulss: «Prima dell'utilizzo è necessario farla bollire»



In una lunga intervista al Tirreno, Roberto ha raccontato quanto successo quella sera. «Quando ho visto quell’auto grigia ferma davanti ai cancelli mi sono fermato. Sono sceso per avvicinarmi e prima ancora che arrivassi all’auto una donna è scesa. Era nuda, si copriva con una specie di pareo nero» ha detto, riportando quelle che sarebbero state le prime parole della donna. Poi, Roberto ha subito chiamato e atteso i soccorsi.

La scomparsa della donna era stata già denunciata dalla sorella che avrebbe parlato di un difficile momento psicologico. E' probabile che la 40enne si stesse imbarcando per la Sardegna, ma sulla strada tra Pisa e Livorno si sarebbe confusa e sarebbe rimasta lì, dove è stata trovata, nell’attesa di incrociare qualcuno.

«Dopo aver scambiato due parole è risalita in macchina e non è più scesa – si legge nel racconto della guradia giurata – . Alle mie domande su cosa fosse successo, non era in grado di rispondere e non si rendeva conto né dove fosse, né perché si trovava in quel posto. Ho notato inoltre che all’interno della vettura c’era anche un’altra persona che si muoveva sui sedili posteriori, ma non mi sono avvicinato in attesa delle forze dell’ordine. Con i poliziotti ho potuto vedere che la persona in questione era una bambina, anche lei nuda. A quel punto la Polizia ha chiamato l’ambulanza per accertare le condizioni di salute di entrambe le donne».

Ora, mamma e figlia sono all'ospedale, dove si stanno riprendendo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA