Rimini, 15enne picchiata dalla baby gang alla Notte Rosa: «Nessuno è intervenuto, filmavano»

Aggredita, picchiata e rapinata in strada da una baby gang di giovani ragazzine. Una ragazzina di 15 anni era a Riccione un weekend spensierato all'insegna dell'evento 'La notte rosa'. Al Resto del Carlino, la ragazza ha raccontato: «Mi hanno pestata e derubata. Presa per i capelli e riempita di calci e pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a picchiarmi». E la cosa peggiore è che, nonostante attorno a lei ci fosse molta gente, nessuno è intervenuta per aiutarla o chiamare la polizia. Anzi, molti ridevano o riprendevano la scena col telefono.

«Parecchia gente ha assistito alla scena ma nessuno dei presenti ha mosso un dito per difendermi. Qualcuno faceva dei video, che poi mi hanno girato e porterò ai carabinieri, mentre un gruppo di ragazzini cantava ‘Riccione come Africa» racconta la minorenne che ha denunciato l'accaduto.

L'aggressione è avvenuta sabato alle 22.30 non lontano dalla stazione ferroviaria. Quattro o cinque ragazzine si sono allontanate da un gruppo di minori, un po' più grande di loro. «Hanno cominciato a strattonarmi. Una mi ha detto ‘vuoi rogne? Prima sono volati gli spintoni. Poi mi hanno preso a schiaffi e sono continuate le botte. Mi hanno strappato la maglietta. E sputato in faccia» ha proseguito la vittima che ha avuto sette giorni di prognosi.

Non è il solo episodio che avviene durante Il weekend della Notte Rosa. Tra sabato e domenica, si sono verificate diverse aggressioni e rapine da parte di giovanissimi, denunciate alle forze dell'ordine. A Rimini, inoltre, Gabriele Gentile, 21 anni, noto su Tik Tok con lo pseudonimo di Avocadogabb, ha riferito di aver subito un'aggressione omofoba mentre rientrava in albergo.

