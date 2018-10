Nonnino troppo arzillo, a 90 anni accoltella il nipote per motivi economici

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lui, 90enne, non ce la faceva piu' a sopportare il nipote di 77 anni. Litigi continui per questioni economiche, a Roccamorice (Pescara). E così ha afferrato un coltello da cucina e si è presentato sotto l'abitazione del parente per dargli una bella lezione. Ha aspettato che scendesse e poi l'ha colpito dritto all'addome. Per fortuna, il colpo non è stato particolarmente forte.Il 77enne, spaventato, ha chiesto aiuto ai vicini di casa che hanno dato l'allarme. E' stato portato all'ospedale di Popoli, dove è stato medicato e sottoposto a tutta una serie di accertamenti. Nel pomeriggio è stato dimesso con una decina di giorni di prognosi. L'incredibile episodio, soprattutto per l'età dei protagonisti, si è verificato a Roccamorice, un paese abbastanza tranquillo della Val Pescara, almeno sino a ieri. Nessuno poteva immaginare che dovesse rimbalzare alle cronache per due arzilli e astiosi vecchietti. Nonnetti che hanno dato un gran bel da fare ai carabinieri della stazione di San Valentino e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Popoli, guidati dal capitano Giovanni Savini.Per gran parte della giornata sono stati impegnati ad ascoltare testimoni, parenti, vicini di casa oltre ai due protagonisti per cercare di ricostruire l'accaduto, che poteva avere conseguenze molto gravi. Se solo il 90enne avesse avuto un po' piu' di forza nel colpire il suo avversario poteva essere una tragedia. Oltre a beccarsi, come si fa con i ragazzini indisciplinati una bella lavata di testa, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Da quanto ricostruito, i rapporti fra i due si sarebbero parecchio inclinati dopo la morte della moglie del 77enne, nipote diretta del 90enne. I due prima avrebbero iniziato a discutere per questioni economiche poi per un nonnulla. Ogni volta che si incontravano e si trovavano a parlare erano litigi e offese reciproche. Negli ultimi giorni evidentemente l’ennesimo battibecco, sfociato stavolta in un accoltellamento.