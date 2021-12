Covid, l'imprenditore Astorri sta meglio: «Ho avuto paura di morire. Non sono no-vax, non avevo tempo»

Ricoverato in ospedale per le conseguenze del Covid, sta meglio l'imprenditore 52enne Marco Astorri, fondatore di Bio-On, azienda di bioplastiche poi fallita e al centro di un processo. È stato in terapia intensiva, non si era vaccinato «perché troppo impegnato» e adesso dopo un mese in ospedale racconta la sua esperienza al dorso bolognese di Repubblica, invitando tutti a non fare come lui.

«Ho avuto paura di morire. Per salvarmi mi hanno fatto di tutto, anche la tracheotomia. A un certo punto mi sono sentito più di là che di qua», dice dall'ospedale Maggiore Astorri. «Ma è stato un viaggio lungo, che non so ancora quando finirà». Non era vaccinato, «ma non ero un No Vax. Lavorando moltissimo, ed essendo molto impegnato, non avevo dato peso a una cosa che invece aveva un peso enorme. Semplicemente non ci pensavo». Ora a chi non si vaccina lancia un appello: «È una follia. Io ho 52 anni, a un non vaccinato direi di vaccinarsi subito, di non aspettare».

