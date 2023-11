Nicole Del Curto, 22enne italiana in vacanza a Bali travolta da un'auto: per operarla ci vogliono 100mila euro

di Redazione web

Incidente choc a Bali, in Indonesia. Travolta da un'auto mentre percorreva una strada in sella a una moto, la 22enne Nicole Del Curto, di Chiavenna, è ora ricoverata in prognosi riservata. Stando alle informazioni raccolte dal sindaco Luca Della Bitta non dovrebbe essere in pericolo di vita.



Nicole era in vacanza con un'amica dopo aver lavorato in estate presso il chiosco aperto alle cascate dell’Acquafraggia

La raccolta fondi

Nei prossimi giorni la giovane, che era in vacanza nello Stato asiatico, dovrà essere sottoposta a più interventi chirurgici molto delicati. Per aiutare a raccogliere i fondi necessari alle cure nell'ospedale di Bali un'amica con l'appoggio del primo cittadino ha lanciato un appello online e in poche ore è stata raccolta un'ingente somma, centomila euro mentre si scrive, da consegnare alla famiglia della ragazza.

Le ferite multiple

Nicole riportato fratture multiple e scomposte al braccio destro, diverse al viso che hanno interessato mascella, naso, osso oculare, denti. Mamma Patrizia e il papà della giovane, una volta avuta notizia del tragico incidente, hanno lasciato la Valle per mettersi subito in viaggio e raggiungere la 22enne gravemente ferita.





Il primo cittadino di Chiavenna, fa sapere che un’amica di Nicole, ha promosso una colletta: «Chi lo desidera può essere un aiuto alla famiglia per sostenere le spese mediche da affrontare nelle prossime settimane. La situazione è seguita direttamente dal Ministero degli Esteri e con il supporto anche del Ministro dell’Economia»

L'aiuto per Nicole 100mila euro

La risposta all’appello è stata molto generosa: in appena tredici ore sono stati raccolti quasi 100mila euro. E si prosegue. «È stata una grande gara di generosità da parte dell’intera popolazione della Valchiavenna - dice Omar Iacomella, sindaco di Piuro –. E tra quanti stanno partecipando all’appello per aiutare la famiglia tantissimi sono giovani, che mettono a disposizione anche con cifre modeste, ma molto significative per lo slancio di solidarietà che attestano» .

Le parole del sindaco





Omar Iacomella, Consigliere Provinciale della Provincia di Sondrio, scrive sul suo profilo Facebook:



«Messaggio dal Sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta

In queste ore in molti sono venuti a conoscenza della situazione della nostra Nicole, vittima di un incidente a Bali in Indonesia.

In accordo con la sua famiglia comunico quanto segue:

- la ragazza ha avuto un incidente in moto durante la sua permanenza a Bali

- Nicole non è in pericolo di vita ma nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta ad importanti interventi chirurgici con un costo non ancora quantificato.

- la sua situazione medica è stabile e si trova ricoverata in un centro medico.

- la raccolta di fondi, avviata da un'amica che si trova con lei, è affidabile e per chi lo desidera può essere un aiuto alla famiglia per sostenere le spese mediche da affrontare nelle prossime settimane

- la situazione è seguita direttamente dal Ministero degli Esteri e con il supporto anche del Ministro dell' Economia italiani con i quali sono in corso contatti tra la famiglia e il sindaco.

Siamo vicini a Nicole e alla famiglia in questo momento particolare e ci auguriamo di poterla presto avere tra noi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 10:28

