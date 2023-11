Guia Moretti, la studentessa italiana morta a 17 anni in un incidente in Spagna: era partita per un anno di studio all'estero

di Redazione web

Era partita da Brescia alla volta della Spagna, di Madrid, per affrontare un anno di studi all'estero. E qui è morta Guia Moretti, a soli 17 anni. La giovane studentessa iscritta al liceo Bagatta di Desenzano è rimasta vittima di un incidente stradale in auto insieme alla famiglia che la ospitava. Anche la coppia, di 56 e 57 anni, è morta nello schianto.

L'incidente

Guia Moretti era in Spagna per un anno di studio all’estero. Si era già ambientata così bene che su TikTok scriveva felice: «Ogni ragazza italiana ha bisogno della sua migliore amica spagnola»: la 17enne studentessa del quarto anno del liceo linguistico “Girolamo Bagatta” di Desenzano del Garda (nel Bresciano) ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in auto con la famiglia che la ospitava. Come riporta BresciaOggi, sabato 18 novembre Guia stava viaggiando in direzione Madrid quando il veicolo su cui si trovava è rimasto coinvolto in un violento scontro frontale con un altro mezzo: nell’impatto hanno perso la vita anche i due genitori della famiglia spagnola che le dava ospitalità, mentre un’altra persona verserebbe in gravi condizioni.

L'anno all'estero

La 17enne era partita, nell’ambito di un programma di scambio culturale, con l’obiettivo di perfezionare lo spagnolo: «Torna presto, ci manchi» le scrivevano già nelle scorse settimane sui social gli amici, commentando i tanti video affidati a TikTok in cui lei ballava sulle note di Tedua, Lazza o Marracash. Ora sono increduli e stanno postando foto della ragazza accompagnate dal semplice commento “Ciao Guia” e da emoji di cuori spezzati. I genitori della giovane sono già partiti per la Spagna per effettuare il riconoscimento del corpo ed espletare le formalità burocratiche necessarie per il rientro della salma in Italia.

