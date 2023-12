Natale 2023, oltre 18 milioni di persone viaggiano in treno per le festività: traina il Sud Italia

di Redazione Web

Il treno è uno dei mezzi di trasporto preferito dagli italiani per il Natale e il Capodanno. Nonostante i rincari. Le feste sono ormai imminenti, e tante persone si stanno spostando da una regione all'altra, in visita ai parenti o per una semplice vacanza. Sono circa 18 milioni, infatti, le persone che viaggeranno con Trenitalia durante le festività natalizie.

Le prenotazioni registrate, come si legge in una nota della società segnano una crescita del 7% rispetto allo scorso anno «e sottolineano la scelta sostenibile degli italiani di viaggiare con il mezzo green per eccellenza».

Traina il Sud, attivati collegamenti extra

Il Sud traina con le prenotazioni verso Calabria, Puglia e Sicilia, mete preferite da coloro che partono dal Nord.

Tengono le mete tradizionali

Fra le mete preferite degli italiani che hanno deciso di spostarsi in Frecciarossa, oltre alle tradizionali città d'arte come Venezia, Firenze e Roma, ci sono le località di montagna come Bolzano, Trento, Bardonecchia e Oulx. Collegamenti diretti nel weekend con Intercity Notte per San Candido e altre principali mete turistiche del Trentino-Alto Adige, nella tratta Roma-Bolzano che verrà prolungata anche alle stazioni di Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco.

