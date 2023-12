Incidente tra treni, cos'è successo davvero: il Frecciarossa in retromarcia e la strana dinamica dello scontro

Il treno Frecciarossa, che era fermo, ha cominciato ad andare in retromarcia per inerzia vista la pendenza della tratta ferroviaria ed ha colpito, sia pure a bassissima velocità, un treno regionale che era fermo al semaforo. Sarebbe questa, secondo la prima ricostruzione fatta da Trenitalia, la dinamica dell'incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 20 nei pressi di Faenza (Ravenna), sulla tratta Bologna-Rimini. Un incidente che non ha provocato feriti gravi, ma che ha avuto pesanti ripercussioni sul tratto ferroviario.