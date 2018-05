L'auto si ribalta in una via del centro: feriti un uomo, la moglie e la figlia

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NARDO' - E' di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto in matinata a Nardò, in via Ruggiero Pazienza. Una strada stretta, nella quale una Lancia Delta è andata a sbattere contro le auto in sosta e poi si è ribaltata. Alla guida un uomo, di Nardò, che è stato soccorso e trasportato al "Vito Fazzi" di Lecce in codice rosso. Non corre, per fortuna, pericolo di vita. Con lui la moglie e la figlia, rimaste ferite lievemente e trasportate dal 118 in altri ospedali, in codice giallo.