Napoli, uomo spara con il revolver dalla finestra di casa: bloccato dalla polizia

Un uomo ha sparato dalla finestra di un'abitazione in via Al chiaro di luna, nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Al momento, secondo quanto rende noto la Questura, non ci sarebbero persone ferite.

Sul posto le volanti della Polizia e dell'Unità operativa di pronto intervento. L'uomo è stato bloccato dalle unità corse sul posto. Non ancora chiari i motivi del gesto nè se con l'uomo in casa ci siano altre persone.

Spari col revolver dalla finestra di casa

Ha sparato tre colpi, fortunatamente senza colpire nessuno, probabilmente con un revolver, l'uomo che è stato bloccato dalla Polizia nel quartiere di Ponticelli a Napoli. Si trovava all'ultimo piano di un'abitazione, una sovrastruttura dei palazzi del Rione Conocal del quartiere Ponticelli. Dovrebbe avere circa 60 anni.

