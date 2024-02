Ex carabiniere armato si barrica in casa con la moglie in ostaggio: dopo ore si consegna alla polizia, era in cura per depressione. Il precedente nel 2022

Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, in Appennino modenese, e con lui c'era la moglie. L'uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso dopo una lunga trattativa. Sul posto i colleghi dell'Arma e la polizia che hanno aperto una lunghissima mediazione durata alcune ore. Ancora non sono chiari i motivi del gesto, ma l'uomo - armato - ha avuto negli ultimi tempi problemi di depressione per cui era stato seguito.