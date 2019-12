I processi dell'Antiracket, il convegno Fai: limiti e virtù del modello che ha fatto scuola

Giovedì 12 dicembre 2019 presso il Museo Archeologico Virtuale di Via IV Novembre 44 a Ercolano (Na), la Federazione delle associazioni Antiracket e antiusura Italiane ha organizzato un convegno dal titolo “I processi dell'Antiracket”.



L’evento, che inizierà con gli interventi di saluto del sindaco Ciro Buonajuto e del coordinatore regionale FAI Campania Pasquale Del Prete, sarà introdotto dal presidente nazionale della F.A.I. Luigi Ferrucci. Preceduti da una

relazione a cura della responsabile dell’ufficio legale avv. Roberta Rispoli, vi saranno quindi gli interventi di Tano Grasso, presidente onorario della FAI, e del procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Melillo. Le conclusioni saranno affidate al prefetto Annapaola Porzio, Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.



Questo convegno, nel quale saranno presentati i dati relativi alle costituzioni di parte civile delle associazioni della FAI in Campania, sarà l’occasione per discutere dei limiti e delle virtù del movimento antiracket. La scelta del luogo dell’evento non è un caso, ma è stata voluta in quanto Ercolano ha rappresentato, nel contrasto al racket, un vero e proprio modello per il nostro Paese, modello che ha visto una sinergia perfetta ed efficace tra Istituzioni, Forze dell’Ordine, Magistratura, FAI ed operatori economici che hanno denunciato i propri estorsori. Lunedì 9 Dicembre 2019, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA