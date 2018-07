Multe per 6mila euro in pochi minuti: 29enne fa record di infrazioni a Torino

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un 29enne di Torino ha collezionato in pochi minuti infrazioni tali da assicurargli seimila euro di multa, e ora rischia anche al'azzeramento dei punti sulla patente. I vigli lo hanno visto sfrecciare a fari spenti nella notte senza fermarsi al semaforo rosso mentre viaggiava senza cinture e parlando al cellulare. Una volta fermato, gli agenti hanno anche scoperto che la sua auto non era assicurata.La Repubblica, che ha dato la notizia, ha fatto i conti in tasca all'indisciplinato automobilista: 335 euro per la guida a fari spenti, 200 e meno sei punti sulla patente per essere passato con il rosso, 646 euro di multa perché parlava al cellulare (più altri punti sulla patente), 323 euro e 5 punti in meno per non aver indossato la cintura di sicurezz, infine 3.170 euro per la mancata assicurazione del veicolo.