Folle corsa in auto di notte: «Mio figlio è in ospedale», ma la polizia scopre la verità. Maxi multa da 5.100 euro L'uomo di Bolzano non aveva mai conseguito la patente di guida







di Redazione web Una scusa inventata per giustificare un'eccessiva velocità si è rivelata costosa per un automobilista nei pressi del casello autostradale di Chiusa, dove una pattuglia della polizia stradale di Bressanone ha fermato un'auto in eccesso di velocità nella scorsa notte. La scusa del figlio malato Il conducente, un cittadino italiano, ha dichiarato di essere in viaggio verso l'ospedale, sostenendo che suo figlio piccolo si trovava in cattive condizioni di salute. Tuttavia, la sua storia è crollata quando i poliziotti gli hanno offerto di chiamare un'ambulanza, e l'uomo ha improvvisamente cambiato versione, affermando di essere già stato all'ospedale a Bolzano e di aver dimenticato la patente a casa. La multa Dopo aver fatto mettere alla guida la moglie, i poliziotti hanno seguito l'uomo fino alla sua abitazione, dove ha tentato inizialmente di far credere di non trovare più il documento. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA