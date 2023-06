Mamma va in camera a svegliarlo, ma trova il figlio di 17 anni morto. Dopo poche ore muore anche la nonna

di Raffaella Di Claudio

Muore nel sonno a 17 anni e dopo poche ore si spegne anche la nonna novantenne. Doppia tragedia a Forano (Rieti), dove nella mattina di giovedì primo giugno, Samuele Rosandini è stato trovato senza vita dalla mamma Letizia che era andata in camera sua per svegliarlo.

I tentativi di rianimarlo messi in atto dagli operatori del 118 allertati dai familiari e l’arrivo dell’eliambulanza si sono rivelati inutili, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Ritenute le cause delle morte naturali, sul corpo del giovane non è stata disposta l'autopsia.

Morta anche la nonna

La notizia dei due lutti ha travolto la comunità di Forano che si è stretta attorno a Massimiliano, che nel giro di poche ore ha perso figlio e madre, e a tutta la sua famiglia. Nella loro casa da ieri mattina non si è mai fermato il via vai di concittadini arrivati per esprimere cordoglio e vicinanza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA