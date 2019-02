Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

a soliè morto per quelle che sembrano ancora cause misteriose nella terapia intensiva pediatrica del Polo Confortini, dove era arrivato in condizioni disperate dopo che il Suem lo aveva soccorso a casa inIl bambino avevada qualche giorno quando è peggiorato sensibilmente.Come riporta il quotidiano L'Arena, il bimbo di Lavagno, in provincia di Verona, era stato intubato e rasferito presso l'ospedale di Borgo Trento. Il papà Thomas ricorda quei momenti, racconta di aver pensato con convinzione che se la sarebbe cavata, che era giovane e uno sportivo e speravano reagisse bene alla terapia. Dopo qualche giorno però la situazione si è aggravata e hanno chiesto ai genitori la possibilità di donare le sue cornee. Per Elia non c'è stato più nulla da fare, ma ora si cerca chiarezza.I genitori vogliono sapere cosa possa aver ucciso il figlio a soli 11 anni. Secondo i medici tutto sarebbe dovuto al virus influenzale che ha colpito il cuore: un'eventualità molto rara, ma non impossibile. A quel punto Elia è andato in arresto e il virus ha mandato in tilt anche gli altri organi fino ad ucciderlo. Tutto il paese è sconvolto dalla perdita del bambino, lo stesso sindaco ha comunicato il suo dolore alla famiglia, annunciando i funerali del piccolo per sabato prossimo.